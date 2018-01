Evasion fiscale: François-Henri Pinault pris la main dans le sac

Des documents confidentiels montrent que le PDG de Kering a validé un montage d’évasion fiscale destiné à rémunérer le patron de sa filiale Gucci, Marco Bizzarri, via une société offshore au Luxembourg et une résidence fiscale en Suisse. Avec à la clé 15 millions d’économies d’impôts pour le patron italien et plus de trois fois plus pour Kering.