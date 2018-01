Viacom et CBS ont de nouveau discuté d'un rapprochement

26 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Les patrons de Viacom et de CBS, Bob Bakish et Leslie Moonves, ont de nouveau échangé au sujet d'un possible rapprochement des deux groupes de médias américains, a appris Reuters jeudi auprès de plusieurs sources proches du dossier.