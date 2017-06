Prise en exemple par le président Emmanuel Macron le 7 juin lors de la visite du premier ministre libéral danois, la flexisécurité danoise serait en pleine crise, selon Le Figaro. Ce modèle, alliant flexibilité sur le marché du travail et protection sociale élevée, est censé permettre aux employeurs d'embaucher et de licencier plus facilement selon la conjoncture. « Il bat de l'aile », assure le professeur en sciences politiques Joergen Goul Andersen, de l'université d'Aalborg. La cause tient aux réajustements constamment à la baisse des prestations sociales par les gouvernements successifs. « On a trop attaqué ces dernières années son pilier vital, celui de la sécurité, en réduisant en 2010 la durée des indemnités de 4 à 2 ans et en augmentant le temps (52 semaines de travail au lieu de 26) pour y avoir accès, précise le chercheur. Ce système réellement généreux en raison de sa durée, offrant un rempart solide contre la pauvreté, s'est craquelé suite aux coupes des gouvernements. »