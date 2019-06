Renault-Nissan: Macron appelle à développer synergies et alliances

26 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Au premier jour de sa visite au Japon, Emmanuel Macron a appelé mercredi à préserver l'alliance Renault-Nissan et à développer les synergies et les partenariats "pour la rendre plus forte" face à la concurrence internationale.