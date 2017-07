Le CSA donne son accord au rachat de Numéro 23 par NextRadioTV

26 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a annoncé mercredi qu'il donnait son agrément à la prise de contrôle de la chaîne de télévision Numéro 23 par NextRadioTV, propriétaire des chaînes BFM TV et RMC Découverte et des stations de radio RMC et BFM Business.