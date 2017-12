L'Inde 5e puissance économique mondiale dès 2018

26 décembre 2017 Par Par Agence Reuters

Exprimée en dollars, l'économie indienne devrait se hisser dès 2018 à la 5e place mondiale et devancer ainsi ses homologues française et britannique, montre une note de recherche publiée mardi par l'institut Centre for Economics and Business Research (Cebr).