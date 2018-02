Allemagne: L'inflation a ralenti plus que prévu en février

27 février 2018 Par Par Agence Reuters

L'inflation sur un an a ralenti plus que prévu en février en Allemagne, à un plus bas de 15 mois, ce qui suggère que les pressions sur les prix restent faibles dans la première économie d'Europe malgré l'accélération de la croissance économique, la hausse des salaires et une politique monétaire ultra-accommodante.