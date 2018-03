Gameloft (Vivendi) discute avec une vingtaine de petits studios

27 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Vivendi va réinvestir dans les jeux vidéo une "grande partie" du produit de la vente de ses parts dans Ubisoft, l'éditeur des Lapins Crétins et d'Assassin's Creed, déclare Stéphane Roussel, membre du directoire du groupe de médias et de divertissement et PDG de Gameloft.