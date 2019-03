Boeing dévoile des modifications logicielles après les accidents 737 MAX

27 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Boeing a annoncé mercredi avoir reprogrammé les logiciels à bord de ses avions 737 MAX dans le but d'empêcher des données erronées d'activer un système anti-décrochage qui est de plus en plus pointé du doigt dans les deux accidents mortels impliquant l'avion au cours des cinq derniers mois.