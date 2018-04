T-Mobile US et Sprint visent un accord la semaine prochaine

27 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Les opérateurs de téléphonie mobile américains T-Mobile US et Sprint ont bien avancé dans la définition des modalités de leur rapprochement et entendent finaliser les discussions en vue de cette fusion dès la semaine prochaine, ont dit jeudi des sources proches du dossier.