Bond de 11,3% des micro-entrepreneurs en 2017

27 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Un total de 1.183.000 micro-entrepreneurs (ex-auto-entrepreneurs) étaient recensés à la fin 2017 en France, soit 120.000 de plus qu'un an plus tôt, selon les données publiées vendredi par l'Acoss, l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale.