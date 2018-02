Allemagne: Baisse plus forte que prévu du nombre de chômeurs

28 février 2018 Par Par Agence Reuters

Le nombre de chômeurs a baissé plus que prévu en Allemagne en février et le taux de chômage est resté au plus bas depuis la réunification, soulignant la robustesse d'un marché du travail qui alimente une économie portée par les dépenses des ménages.