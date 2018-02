Japon: Chute de 6,6% de production industrielle en janvier

28 février 2018 Par Par Agence Reuters

Le ralentissement de la production de voitures et d'appareils électroniques au mois de janvier a entraîné la production industrielle japonaise dans sa plus forte chute depuis le tremblement de terre dévastateur de mars 2011, sous le coup d'un ralentissement de la demande et d'une augmentation des stocks.