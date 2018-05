L'ACPR appelle le Crédit mutuel et Arkéa au dialogue

28 mai 2018 Par Par Agence Reuters

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a appelé lundi le Crédit mutuel et sa branche dissidente Arkéa au dialogue et a demandé à cette dernière de clarifier son projet d'indépendance.