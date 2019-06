Air France et KLM échangent des commandes de Boeing et d'Airbus

28 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Air France et KLM vont échanger le restant de leurs commandes fermes de Boeing 787 et d'Airbus A350 en vue d'une exploitation plus efficace, ont annoncé vendredi les principales compagnies du transporteur franco-néerlandaise Air France-KLM.