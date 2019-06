France: Malgré un léger regain en juin, l'inflation sous la cible BCE

28 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Le rythme de l'inflation sur un an a accéléré en juin en France, après avoir marqué le pas en mai, notamment sous l'effet d'une croissance plus vive des prix des services et de l'alimentation, selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee.