NEW YORK (Reuters) - Purdue Pharma et ses propriétaires, la famille Sackler, négocient un accord qui verrait le groupe pharmaceutique américain, fabricant de l'analgésique OxyContin, verser 10 à 12 milliards de dollars pour mettre fin à plus de 2.000 plaintes à son encontre dans la crise des opiacés aux Etats-Unis, ont dit à Reuters deux personnes informées de ces discussions.