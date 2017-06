NEW YORK (Reuters) - Un groupe d'investisseurs mené par le contrôleur financier de la ville de New York a réclamé la démission du président de Mylan, Robert Coury, et de l'administratrice Wendy Cameron dans le cadre d'une campagne contre les rémunérations des dirigeants du laboratoire et contre le prix de son médicament antiallergique EpiPen.