Les salaires ont progressé dans les branches en 2016

29 juin 2017 Par Par Agence Reuters

L'activité de négociation salariale dans les branches a été plus soutenue en 2016 que l'année précédente, selon un rapport du ministère du Travail, entraînant une hausse du salaire brut de base de 1,2% dans les entreprises de 10 salariés et plus.