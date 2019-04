La croissance de la zone euro a rebondi plus que prévu au premier trimestre

30 avril 2019 Par Par Agence Reuters

La croissance de la zone euro a rebondi plus fortement que prévu au premier trimestre après le coup de frein de la fin 2018 et le chômage est tombé à son plus bas niveau depuis plus d'une décennie, selon des données publiées mardi par Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne.