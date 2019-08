Japon: Rebond de la production industrielle en juillet

30 août 2019 Par Par Agence Reuters

La production industrielle au Japon a progressé plus qu'attendu en juillet, selon les données officielles publiées vendredi, un signe encourageant pour l'économie et les manufacturiers nippons qui font face à un ralentissement de la demande mondiale sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.