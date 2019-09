Japon: Déclin inattendu de la production industrielle en août

30 septembre 2019 Par Par Agence Reuters

La production industrielle au Japon a décliné plus qu'attendu en août, selon les données officielles publiées lundi, mettant en exergue les pressions accrues auxquelles l'économie nippone et les industriels font face dans un contexte de conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine.