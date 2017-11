Impasse des discussions de fusion entre Sprint et T-Mobile, selon des sources

30 octobre 2017 Par Par Agence Reuters

Les discussions entre le groupe japonais Softbank et l'allemand Deutsche Telekom au sujet de la fusion de leurs filiales de téléphonie mobile américaines Sprint et T-Mobile US sont dans l'impasse en raison de désaccords concernant les parts des uns et des autres dans la nouvelle entité envisagée.