Allemagne: L'inflation conforte la BCE dans ses décisions

30 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

L'inflation a accéléré en Allemagne en octobre, sur une base annuelle, pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus de six ans et demi, validant la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de dénouer progressivement une politique monétaire ultra-accommodante qui fut instaurée en période de crise économique pour relancer croissance et inflation.