Japon: La production industrielle à un record en plus de deux ans

30 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

La production industrielle au Japon a accéléré plus qu'attendu en octobre, à son rythme le plus élevé depuis janvier 2015, malgré les tensions commerciales croissantes entre les Etats-Unis et la Chine qui pèsent sur les exportations japonaises.