Zone euro: Accélération inattendue de l'inflation de base en juillet

31 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Le chômage au sein de la zone euro est tombé à son plus bas niveau depuis 2009 en juin et l'inflation dite de base a accéléré à un plus haut de quatre ans ce mois-ci, selon des données publiées lundi qui devraient conforter la Banque centrale européenne (BCE) dans son scénario de réduction graduelle de la stimulation monétaire.