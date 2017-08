Zone euro: L'inflation accélère plus que prévu à 1,5% en août

31 août 2017 Par Par Agence Reuters

Les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu en août dans la zone euro et l'inflation dite de base, une mesure suivie de près par la Banque centrale européenne (BCE), est restée stable par rapport au mois précédent, quand elle avait atteint son niveau le plus élevé depuis pratiquement quatre ans.