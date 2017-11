Zone euro: Croissance soutenue au 3e trimestre, moins d'inflation en octobre

31 octobre 2017 Par Par Agence Reuters

La croissance de l'économie de la zone euro a été plus soutenue qu'attendu au troisième trimestre et le chômage est tombé à un plus bas de près de neuf ans mais la hausse des prix à la consommation a ralenti en octobre après deux mois d'accélération, montrent des données publiées mardi.