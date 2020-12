+30% de cas de Covid-19 sur le continent américain en novembre

Au moment où le monde s’accroche à l’espoir d’un vaccin, l’Organisation panaméricaine de la santé a exhorté à continuer les mesures de confinement, de port du masque et de distanciation sociale.

Le Canada, le Brésil, le Mexique et Cuba connaissent aussi des pics inquiétants de contamination.

Plus de 150.000 personnes sont actuellement testées positives au Covid-19 chaque jour aux Etats-Unis, où un essor des contaminations est attendu après les récentes célébrations de Thanksgiving, marquées par les déplacements de millions de personnes.

En novembre, « il y a eu plus de six millions de nouvelles infections recensées » sur l’ensemble de la région, selon la directrice de l’Organisation, Carissa Etienne.

Mediapart n’a pas participé à la rédaction de cette dépêche, qui fait partie du flux automatisé de l’Agence France-Presse (AFP). L’AFP est une agence de presse mondiale d’origine française fournissant des informations rapides, vérifiées et complètes sur les événements qui font l’actualité nationale et internationale, utilisables directement par tous types de médias. En savoir plus.