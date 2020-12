Le président français Emmanuel Macron avait publié début novembre dans le quotidien britannique Financial Times une tribune pour expliquer que « la France se bat contre le séparatisme islamiste, jamais contre l’islam ».

L’annonce de cette opération intervient quelques jours avant que le Conseil des ministres examine mercredi prochain un projet de loi « renforçant les principes républicains » qui vise à lutter contre « les séparatismes » et l’islamisme radical.

Sur les 15 autres lieux, cinq sont situés en grande couronne parisienne ou à proximité immédiate de la région Île-de-France et 10 ailleurs en France.

Selon les informations du Figaro, confirmées par le ministère à l’AFP, sur ces 18 « cibles », trois se trouvent en Seine-Saint-Denis: l’une a ignoré une décision de fermeture prise par le maire de la commune, une deuxième fermée en 2019 a continué à organiser des prières et la troisième a été visée par un avis défavorable de la commission de sécurité, sans que l’État vérifie la fermeture effective de la mosquée.

Dans ce document, le ministre cible 76 lieux de culte, 16 en région parisienne et 60 dans le reste de la France, à contrôler.

« 76 mosquées soupçonnées de séparatisme vont être contrôlées dans les prochains jours et celles qui devront être fermées le seront », ajoute-t-il.

« Conformément à mes instructions, les services de l’Etat vont lancer une action massive et inédite contre le séparatisme », écrit le ministre de l’Intérieur sur Twitter.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé mercredi soir le lancement, dans les « prochains jours », d’une « action massive et inédite contre le séparatisme » visant « 76 mosquées ».

