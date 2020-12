Afghanistan: accord sur les procédures des pourparlers de paix

Or, s’ils ont arrêté de cibler les forces américaines dans le cadre de l’accord avec les Etats-Unis signé en février à Doha, les talibans n’ont fait depuis qu’intensifier leurs violences contre les forces de sécurité afghanes.

Le calendrier établi alors prévoit un départ complet des troupes américaines à la mi-2021, mais en échange de garanties de sécurité, de progrès dans les pourparlers de paix et d’une réduction de la violence.

En février, un accord historique entre les Etats-Unis et les talibans avait été signé à Doha pour mettre fin à la plus longue intervention militaire américaine de l’histoire.

Il a réagi aux avancées annoncées mercredi en affirmant dans un communiqué que « ce que souhaitait le plus le peuple afghan c’était de voir des progrès rapides sur une feuille de route politique et un cessez-le-feu ».

Lors d’une visite au Qatar, le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, avait appelé le 21 novembre les talibans et le gouvernement afghan à accélérer les pourparlers.

Il a déclaré sur Twitter que les deux parties s’étaient entendues sur un « accord de trois pages concernant les règles et les procédures à suivre pour leurs négociations sur une feuille de route politique et un cessez-le-feu global ».

Mohammad Naïm, un porte-parole des talibans, a également tweeté que les procédures pour les pourparlers avaient été « finalisées, et les négociations sur l’ordre du jour vont commencer ».

« Les procédures pour les négociations interafghanes ... ont été finalisées, et des discussions sur l’ordre du jour » vont suivre, a annoncé sur Twitter Nader Nadery, membre de l’équipe de négociateurs du gouvernement.

Mercredi, les deux parties ont fait état de déblocage sur les règles de négociations entre le gouvernement afghan et les talibans, chassés du pouvoir en 2001 par une coalition internationale menée par les Etats-Unis.

Mais des divergences sur le cadre et l’ordre du jour des discussions ainsi que sur les interprétations religieuses entravaient leur progression.

Ces premières négociations directes interafghanes font suite à un accord historique entre les Etats-Unis et les talibans en février.

Le gouvernement afghan et les talibans ont annoncé un accord sur les procédures des pourparlers, une question parmi d’autres qui empêchaient jusque-là d’avancer dans les négociations de paix lancées en septembre au Qatar, ont annoncé les deux parties mercredi.

