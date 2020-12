Blanchiment d’argent: 422 arrestations lors d’une opération mondiale

Les polices de 26 pays ont arrêté 422 personnes dans le cadre d’une opération mondiale contre le blanchiment d’argent, et identifié plus de 4.000 autres qui ont servi de « mules financières », a annoncé mercredi Europol.

Menée entre septembre et novembre, dans 24 pays d’Europe ainsi qu’en Australie et aux Etats-Unis, l’opération a conduit à l’ouverture de plus de 1.500 enquêtes, a déclaré l’agence européenne de police.

Elle a permis de détecter près de 5.000 transactions frauduleuses et d’éviter des pertes à hauteur de 33,5 millions d’euros, a indiqué Europol, qui siège à La Haye.

L’agence a également identifié plus de 220 « recruteurs de mules financières » au cours de l’opération, coordonnée par Europol et soutenue par la Fédération bancaire de l’Union européenne, Western Union et plus de 500 autres institutions financières et banques.

Ces « mules financières » sont des individus recrutés, la plupart du temps à leur insu, par des organisation criminelles qui pratiquent le blanchiment d’argent afin de dissimuler l’origine d’argent « mal acquis », a expliqué Europol.

« Sans savoir qu’elles se livrent à des activités criminelles, et dupées par la promesse d’argent facile, les mules transfèrent des fonds volés d’un compte à l’autre, souvent de différents pays », a ajouté l’agence.

Dans une opération similaire l’an dernier, Europol avait annoncé l’arrestation de plus de 200 personnes.

