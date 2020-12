Brésil: lourdement armés, les braqueurs se trompent de coffre

« Ce sont des braquages préparés avec soin, il faut des mois pour recruter les voleurs et obtenir les véhicules et les armes nécessaires », a-t-il ajouté.

« Il est plus facile de pratiquer ce genre de braquage et surtout de prendre la fuite par la suite dans des villes moyennes », a expliqué à l’AFP Guaracy Mingardi, spécialiste du Forum Brésilien de Sécurité Publique.

La police a retrouvé plus tard une camionnette chargée d’explosifs abandonnée sur une route à proximité.

Selon des témoignages d’habitants recueillis par le site d’informations G1, plusieurs personnes qui regardaient un match de football dans des bars ont été prises en otage et utilisées comme boucliers humains.

« Plus de 20 délinquants fortement armés, avec des gros calibres, comme des fusils d’assaut », se sont attaqués à une agence de la banque publique Banco do Brasil, a expliqué le secrétariat à la Sécurité du Para.

Un otage a été tué par balle et un autre habitant a été blessé à la jambe, selon les autorités locales, qui étaient toujours à la recherche des assaillants.

Un nouveau braquage spectaculaire de banque avec explosifs et armes lourdes a fait un mort dans la nuit de mardi à mercredi dans une ville du nord du Brésil, mais les assaillants sont repartis bredouille parce qu’ils se sont « trompés de coffre ».

