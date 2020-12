Mercredi, M. Castex a dit vouloir être « intraitable sur le respect par ces mêmes forces de sécurité des lois de la République et de la déontologie ». Il a aussi plaidé pour un « meilleur encadrement » des forces de l’ordre en se disant « très choqué » par les images récentes du passage à tabac d’un producteur de musique par des policiers.

En juin dernier, l’ancien ministre de l’Intérieur Christophe Castaner avait annoncé vouloir lancer une « réforme » des inspections du ministère: IGPN, mais aussi Inspection générale de la gendarmerie (IGGN) et inspection générale de l’administration (IGA). Avec un objectif: « leur donner plus d’indépendance dans leur action vis-à-vis des services ».

Mediapart n’a pas participé à la rédaction de cette dépêche, qui fait partie du flux automatisé de l’Agence France-Presse (AFP). L’AFP est une agence de presse mondiale d’origine française fournissant des informations rapides, vérifiées et complètes sur les événements qui font l’actualité nationale et internationale, utilisables directement par tous types de médias. En savoir plus.