Cérémonies religieuses: Castex propose d’assouplir la jauge à « 6 m2 par fidèle »

M. Castex avait fixé la semaine dernière la jauge maximale à 30 personnes par office religieux, tout en assurant qu’elle évoluerait »progressivement« et pourrait tenir compte de la »capacité globale d’accueil« du lieu de culte, avant que le Conseil d’Etat ne lui demande de revoir sa copie.

»Nous sommes encore en discussion« avec le ministère de l’Intérieur et les représentants des cultes, dont certains »voudraient des jauges un peu plus souples« que 6 m2, a-t-il indiqué. »Mais j’ai bon espoir qu’on trouvera un accord équilibré« .

»J’ai proposé de passer d’une limite quantitative à 30 fidèles à une jauge à 6 m2 par fidèle« , »c’est-à-dire une jauge relative« , et ce »jusqu’au 15 décembre, où une nouvelle étape d’assouplissement« pourra avoir lieu, a-t-il indiqué.

Pour l’instant « aucune décision » n’a été prise « car le Conseil d’Etat nous a donné trois jours et le délai expire »demain (jeudi) matin« , a déclaré M. Castex sur BFMTV/RMC.

Dimanche, le Conseil d’Etat, saisi par des associations catholiques, avait donné trois jours au gouvernement pour revoir sa copie, jugeant la jauge de 30 personnes décrétée face au Covid-19 trop stricte et « disproportionnée » car ne prenant « pas en compte la taille des édifices religieux ».

