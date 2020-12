Course folle en Allemagne: le chauffard placé en détention provisoire

La dirigeante de l’Etat-région, Malu Dreyer a elle évoqué un « terrible événement ici, dans cette belle ville ». « Rien, vraiment rien, ne peut justifier cet acte brutal et terrible », a-t-elle déploré.

« Entretenons cette solidarité que je vis ici, en ce moment, dans les semaines et les mois à venir », a déclaré le maire de Trèves, Wolfram Leibe.

Il avait été interpellé quelques minutes seulement après sa course folle, dont la motivation reste indéterminée.

A bord d’un véhicule SUV, il a roulé à vive allure mardi après-midi dans une zone piétonne de cette ville de Rhénanie-Palatinat, tuant cinq personnes, dont un bébé de neuf semaines, et en blessant 18 autres, dont six grièvement.

Il est poursuivi pour cinq homicides et 18 tentatives, a-t-on précisé de même source.

