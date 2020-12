France: 300 saisonniers marocains acheminés en décembre vers le sud-est

Environ 300 travailleurs saisonniers marocains vont être acheminés courant décembre vers le sud-est de la France, à la demande d’exploitants agricoles qui manquent de main d’oeuvre en raison de la fermeture des frontières extérieures de l’Europe, a-t-on appris mercredi auprès des autorités.

La date exacte n’est pas encore arrêtée, mais un vol dédié « pour le compte des exploitants des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse » se prépare, a expliqué à l’AFP Didier Leschi, directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui chapeaute l’opération.

Le vol aura lieu « durant le mois de décembre » et « devra porter sur environ 300 saisonniers », a-t-il précisé.

« Il s’agit de saisonniers pour du maraîchage et de l’horticulture: salades, fruits et légumes verts notamment. Il ne s’agit pas que de ramassage, mais également de taille, de préparation des champs pour la culture, etc... », a détaillé Didier Leschi, précisant que le coût du transport serait pris en charge par les employeurs.

Comme en octobre, lorsque l’OFII avait organisé un pont aérien pour permettre l’arrivée de plus de 900 travailleurs saisonniers marocains pour les récoltes de clémentines en Corse, ou plus tard l’arrivée de 36 saisonniers vers le Lot-et-Garonne, un strict protocole sanitaire va être mis en place.

Les travailleurs marocains doivent ainsi être testés au Covid-19 au départ et à l’arrivée, puis sept jours après leur arrivée.

La pandémie du coronavirus et la fermeture des frontières extérieures de l’Union européenne ont mis un frein à l’arrivée des travailleurs saisonniers, notamment ceux en provenance du Maghreb qui représentent une part essentielle des saisonniers en France.