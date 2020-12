France: dissolution d’une organisation musulmane accusée de « propagande islamiste »

Le Conseil d’Etat, plus haute juridiction administrative française, a confirmé la dissolution de BarakaCity et la fermeture de la mosquée de Pantin.

Le gouvernement a également ordonné la fermeture administrative pour six mois de la mosquée de Pantin, au motif qu’elle avait relayé une vidéo dénonçant le cours de Samuel Paty sur la liberté d’expression au cours duquel le professeur d’histoire avait montré des caricatures de Mahomet.

Les responsables de BarakaCity et son fondateur, Driss Yemmou, dit Idriss Sihamedi, ont demandé « l’asile politique » au président turc, Recep Erdogan.

Il s’agit de BarakaCity, accusée de « propager des idées prônant l’islam radical », et du collectif « Cheik Yassine » dont le président Abdelhakim Sefrioui a été inculpé dans l’attentat de Conflans pour « complicité d’attentat terroriste ».

Lors de la notification du projet de dissolution, le CCIF avait reproché au ministre de l’Intérieur d’avoir « cédé aux appels de l’extrême droite » et assuré qu’il continuerait « à apporter son assistance juridique aux personnes victimes d’islamophobie ».

Sa dissolution avait été annoncée par le gouvernement dans la foulée de l’assassinat de Samuel Paty le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne, qui a horrifié en France et conduit le gouvernement à prendre une série de mesures, dont la fermeture d’une mosquée à Pantin près de Paris.

Vendredi dernier, le collectif avait décidé de prendre les devants en annonçant s’être « auto-dissous » et avait déjà redéployé ses activités et son siège à l’étranger.

Mediapart n’a pas participé à la rédaction de cette dépêche, qui fait partie du flux automatisé de l’Agence France-Presse (AFP). L’AFP est une agence de presse mondiale d’origine française fournissant des informations rapides, vérifiées et complètes sur les événements qui font l’actualité nationale et internationale, utilisables directement par tous types de médias. En savoir plus.