France: l’écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal remporte le Goncourt des Lycéens

Créé il y a plus de 30 ans, Le Goncourt des Lycéens est un des prix qui entraîne les meilleures ventes de livres.

Pour la phase finale, un jury national composé de 12 lycéens a débattu mercredi matin à huis clos et en distanciel.

Emue, Djaïli Amadou Amal s’est dite « très sensible » au choix des lycéens. Pour elle, l’intérêt porté par les jeunes au sujet des violences faite aux femmes « signifie un espoir pour l’avenir ».

« L’écriture est simple et touchante et sonne juste, sans lyrisme superflu. C’est un livre subtil qui permet d’observer la question du mariage forcé par le prisme de ce témoignage émouvant », a déclaré par visio-conférence la présidente du jury lycéen Clémence Nominé.

