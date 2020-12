France: nouvel appel à manifester samedi contre la loi « sécurité globale »

Les »marches" de la semaine dernière, organisées juste après la révélation via une vidéo de violences policières contre un producteur musical noir, ont suscité une forte mobilisation rassemblant 133.000 personnes dans tout le pays, selon le ministère de l’Intérieur.

Il a condamné la probable réapparition des dispositions de l’article 24 dans l’article 25 de la loi sur »les séparatismes« , ainsi que les articles 21 et 22 »visant l’instauration d’outils de surveillance de masse« (drones, caméras de surveillance).

Le collectif -- qui regroupe des syndicats, notamment de journalistes, diverses associations, des ONG de défense des droits ou encore des gilets jaunes -- dénonce pour sa part »la cacophonie la plus complète« tant au sein du gouvernement que du Parlement, après l’annonce lundi de la réécriture de l’article 24.

L’article controversé de la proposition de loi, qui prévoit de pénaliser la diffusion malveillante d’images de forces de l’ordre, est pour l’heure neutralisé, en attendant sa possible intégration dans le projet de loi »séparatismes« et de lutte contre »l’islamisme radical« , présenté le 9 décembre en Conseil des ministres.

»Violences sociales, répression et violences policières, dont l’invisibilisation serait facilitée par ce projet de loi, font partie d’une même politique d’injustices visant certaines populations« , ajoutent les organisateurs.

Les prochaines « marches des libertés, rebaptisées »des libertés et des justices« , se tiendront »souvent en convergence avec les actions menées dans le cadre de la journée nationale contre le chômage et la précarité« , explique l’appel.

Publié en septembre, ce SNMO rappelle que « le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes ». Ces derniers estiment qu’il revient à entraver leur travail en les empêchant de couvrir les fins et dispersions de manifestations.

« Tant qu’il n’y aura pas retrait réel des articles 21, 22, 24 de la proposition de loi sécurité globale et du schéma national du maintien de l’ordre (SNMO), les actions se multiplieront », promet le collectif dans un communiqué mercredi, en dénonçant des mesures « liberticides ».

Le collectif opposé à la proposition de loi « sécurité globale » qui encadre strictement les images de policiers en action, a appelé mercredi à une nouvelle manifestation samedi à Paris et dans toute la France.

