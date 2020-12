Grèce: au moins deux migrants disparus lors d’un naufrage au large de Lesbos

« La communauté internationale doit prendre des mesures d’intervention strictes pour protéger les vies humaines et terminer ces passages illégaux de clandestins », a-t-il souligné.

Le gouvernement de droite a renforcé cette année la sécurité des frontières maritimes et terrestres en durcissant parallèlement sa législation migratoire, tout en critiquant des ONG de défense des migrants.

Première porte d’entrée de migrants fuyant guerres et pauvreté depuis la Turquie vers l’Europe en 2019, la Grèce a considérablement réduit le nombre d’arrivées en 2020 mais les conditions de vie dans les camps d’accueil restent particulièrement éprouvantes.

Le dernier en date était celui du 9 novembre: le corps d’un garçon de six ans avait été découvert au large de l’île de Samos après le naufrage d’une embarcation. Sept migrants avaient alors été repêchés en vie.

Mais en raison de forts vents, surtout en hiver, et des embarcations de fortune surchargées qui sont utilisées par les passeurs, de nombreux naufrages ont lieu.

Deux bateaux patrouilleurs et deux hélicoptères de l’armée grecque ainsi qu’un patrouilleur de l’Agence de surveillance des frontières européennes (Frontex), participent depuis tôt mercredi matin à cette opération au nord de Lesbos.

« Jusqu’ici deux personnes sont portées disparues, probablement deux femmes, et 32 personnes ont été secourues lors d’une opération de sauvetage qui se poursuit », a indiqué à l’AFP une responsable du bureau de presse des gardes-côtes de Lesbos.

