Incendie d’un site TDF: radio et télévision rétablies sur Marseille uniquement

La diffusion de la radio et des chaînes TNT, affectées par un incendie volontaire qui a endommagé un important émetteur près de Marseille, a pu reprendre en région marseillaise uniquement, annonce mercredi soir Télédiffusion de France (TDF).

« La diffusion de toutes les radios et de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) a pu reprendre, avec une couverture partielle et limitées à Marseille et son agglomération très proche uniquement, pour le moment », indique TDF dans un communiqué.

Le site de TDF installé près de Marseille au sommet du massif de l’Étoile a été visé par un incendie volontaire dans la nuit de lundi à mardi, dont les conséquences ont entraîné l’interruption de la diffusion de 132 chaînes de télévision et de radio selon le CSA, pour un bassin de population d’environ 3,5 millions de personnes.

Au-delà de l’agglomération marseillaise, les départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-Haute-Provence, du Vaucluse, du Gard, de l’Hérault ont eux aussi été partiellement touchés ainsi qu’une petite partie du Var, toujours selon TDF.

« Les équipements ont été très touchés. Pour rétablir la diffusion dans les plus brefs délais, les équipes techniques mettent en place des alternatives. Toutes les solutions sont à l’étude », ajoute TDF qui espère une « remise en état opérationnelle rapide pour l’ensemble de la population concernée ».

De son côté, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) « déplore cette situation, qui affecte de très nombreux téléspectateurs et auditeurs dans une période où les médias audiovisuels, en particulier ceux diffusés par voie hertzienne, jouent un rôle essentiel dans la préservation du lien social ».

Une enquête a été ouverte par le parquet d’Aix-en-Provence sur le sinistre et confiée à la gendarmerie. TDF annonce aussi avoir porté plainte.

Vers 02H30 dans la nuit de lundi à mardi, une ou plusieurs personnes se sont introduites sur le site, selon le procureur Achille Kiriakides, où elles ont provoqué cet incendie qui s’est propagé à l’ensemble du bâtiment.

Le site visé abrite aussi des antennes-relais de téléphonie mobile, mais pas de 5G, même si ça devrait être le cas à l’avenir.

« Nous avons déjà été confrontés à des actes de malveillance cette année », a déploré mardi le directeur régional de TDF Sud-Est, Patrice Bargas, évoquant « des revendications assez disparates, certains contre la 5G, d’autres qui veulent s’en prendre aux médias, et obtiennent ainsi une certaine visibilité ».