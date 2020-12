Inquiétude des salariés de TAP Air Portugal avant sa restructuration

L’inquiétude des salariés de TAP est montée d’un cran la semaine dernière, après une réunion au cours de laquelle la direction a présenté aux syndicats les grandes lignes du projet de restructuration, qui prévoit notamment des baisses de salaires et le départ de quelque 1.800 salariés, sur les plus de 10.000 qu’elle comptait avant la pandémie.

« La compagnie a besoin d’être restructurée, c’est vrai, mais nous voulons faire partie d’une solution qui préserve les postes de travail », a expliqué à l’AFP Elsa Fragata, hôtesse de l’air et une des organisatrices du mouvement.

« Transparence!, transparence!, transparence! », ont scandé les manifestants rassemblés devant le Parlement à l’appel d’un collectif de salariés, non affiliés à des syndicats.

Des centaines de salariés de la compagnie aérienne TAP Air Portugal ont manifesté mercredi à Lisbonne pour exprimer leur inquiétude sur le contenu précis du plan de restructuration que le gouvernement doit présenter à Bruxelles au plus tard le 10 décembre, a constaté un journaliste de l’AFP.

Mediapart n’a pas participé à la rédaction de cette dépêche, qui fait partie du flux automatisé de l’Agence France-Presse (AFP). L’AFP est une agence de presse mondiale d’origine française fournissant des informations rapides, vérifiées et complètes sur les événements qui font l’actualité nationale et internationale, utilisables directement par tous types de médias. En savoir plus.