Iran: L’UE cherche à sauver l’accord nucléaire avec Téhéran

L’Union européenne prépare une réunion des ministres des pays signataires de l’accord sur le nucléaire iranien « avant Noël », a annoncé mercredi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell après un entretien téléphonique avec le chef de la diplomatie iranienne.

« Je me suis entretenu par téléphone avec le ministre des Affaires étrangères de l’Iran Javad Zarif et je vais convoquer une réunion ministérielle (des pays signataires) avant Noël pour relancer cet accord », a-t-il expliqué au cours d’une conférence de presse à Bruxelles.

« Cet accord est la seule manière d’éviter que l’Iran ne devienne une puissance nucléaire », a-t-il affirmé.

Une réunion de la commission mixte sur le JCPOA est prévue le 16 décembre à Vienne. « Elle réunira les représentants des pays de l’E3+2 (Chine, France, Allemagne, Russie, Royaume-Uni) et de l’Iran et sera présidée par Helga Maria Schmid, secrétaire générale du Service européen pour l’action extérieure », ont précisé les services de M. Borrell.

« Les participants discuteront des travaux en cours pour préserver le JCPOA et de la manière d’assurer la mise en oeuvre complète et efficace de l’accord par toutes les parties », ont-ils expliqué.

Josep Borrell n’a pas précisé la date exacte de la réunion ministérielle ni le lieu de la rencontre.

Le contexte s’est tendu après le retrait des Etats-Unis de l’accord conclu en 2015 avec Téhéran et l’imposition de sanctions économiques par le président sortant Donald Trump. L’Iran a répliqué en s’affranchissant de ses obligations, notamment sur la limitation d’uranium enrichi.

L’assassinat d’un physicien nucléaire, Mohsen Fakhrizadeh, a compliqué la situation, car le Parlement iranien a demandé au gouvernement de mettre un terme aux inspections de son programme atomique par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de « produire et de stocker au moins 120 kilogrammes par an d’uranium enrichi à 20% » en isotope 235 « pour les besoins pacifiques de l’industrie nationale ».