Isolement de sept jours envisagé pour les Français rentrant du ski à l’étranger

« Ce pouvoir est devenu fou ! Les Français ont le droit de prendre le métro bondé, mais pas d’aller sur un télésiège en Suisse à l’air pur », a ironisé Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France (droite) et candidat à la présidentielle de 2022, pour qui la mesure est « inapplicable et délirante ».

Jean Castex a précisé qu’il aurait préféré « une harmonisation européenne » sur la question de l’ouverture des stations de ski, mais que si la France, l’Italie et l’Allemagne se sont « alignées » sur une fermeture, « les Espagnols et les Suisses à ce jour ne s’orientent pas vers ces décisions ».

Emmanuel Macron avait annoncé mardi qu’il envisageait de prendre « des mesures restrictives et dissuasives » pour empêcher les Français d’aller skier à l’étranger, notamment en Suisse, à Noël, alors que les remontées mécaniques seront fermées en France.

L’isolement, permis par le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire, pourrait se faire « à domicile ou dans un lieu d’hébergement », précise-t-on de même source. Et cette obligation de s’isoler prévaudra également pour les étrangers en provenance des zones visées (en Suisse, Espagne mais aussi Autriche) dont la définition précise n’est pas encore arrêtée.

Pour « empêcher les Français d’aller se contaminer dans les stations » de ski des pays limitrophes comme la Suisse ou l’Espagne, qui gardent leurs stations de ski ouvertes, « on va instaurer une quarantaine », a indiqué le Premier ministre sur BFM TV/RMC, avec « des contrôles aléatoires à la frontière ».

