Israël transfère plus d’un milliard de dollars dus à l’Autorité palestinienne (officiel)

Privée des transferts de taxes, l’Autorité palestinienne avait dû amputer le salaire de ses fonctionnaires, et ce à une période où l’économie palestinienne tourne au ralenti en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

Les fonctionnaires « prendront tout ce qui leur est dû. Ils ont été patients pendant des mois et ce n’est qu’une question d’un peu plus de temps pour que tout soit clair », avait déclaré M. Shtayyeh.

Le ministre palestinien fait ainsi référence aux taxes, notamment douanières, que perçoit l’Etat hébreu pour le compte de l’Autorité palestinienne et qui ont été gelés depuis l’arrêt de leur coordination en mai.

Israël a transféré l’équivalent de plus d’un milliard de dollars américains dus à l’Autorité palestinienne, a indiqué mercredi un haut responsable palestinien, quelques semaines après la reprise de la coordination entre les deux parties.

