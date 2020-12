Israël: vote préliminaire des députés favorable à la dissolution du Parlement

Mais ces derniers mois, la presse locale a fait état de nombreuses dissensions entre les deux hommes, notamment sur l’adoption d’un budget pour 2020 - Israël n’ayant pas de lignes directrices budgétaires pour cette années - et 2021.

Après trois scrutins n’ayant permis ni à M. Gantz, ni à M. Netanyahu de rallier une majorité de députés sur les 120 de la Knesset, les deux rivaux s’étaient entendus au printemps pour former un gouvernement d’union et de crise en pleine période de coronavirus.

Une dissolution du Parlement provoquerait la tenue des quatrièmes élections en moins de deux ans en Israël, après trois scrutins ayant placé les troupes du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de l’ex-chef de l’armée Benny Gantz au coude-à-coude.

Accusant l’actuel gouvernement d’union d’être le « pire de l’histoire d’Israël » et de ne pas avoir su gérer la crise du coronavirus, le chef de l’opposition Yaïr Lapid avait demandé la tenue d’un vote mercredi pour dissoudre la Knesset, le Parlement.

A la suite de ce vote, la motion de l’opposition peut désormais être débattue en commission parlementaire, ouvrant ainsi la voie à une dissolution à terme de la chambre et à la convocation de nouvelles élections.

Les députés israéliens ont adopté, lors d’un vote préliminaire mercredi après-midi, une motion de l’opposition appelant à la dissolution du Parlement et à la convocation de nouvelles élections législatives.

