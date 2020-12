Lundi, à l’inverse, ils avaient approuvé une évolution du métier de sage-femme, leur ouvrant la possibilité de prescrire des arrêts de travail de plus de 15 jours, et élargissant leur droit à prescrire des médicaments ainsi qu’à adresser une patiente à un médecin spécialiste.

Mardi soir, les députés ont retoqué certains dispositifs de la proposition de loi, en freinant une nouvelle étape de l’intégration des groupements hospitaliers de territoire (GHT) et en supprimant la création d’un numéro unique « santé ».

Un amendement a été introduit pour préciser que cette plateforme ne se substituera pas à l’accueil physique et téléphonique de ces personnes.

Cette plateforme concerne « toutes les étapes de leur parcours via la mise en place de services personnalisés, accessibles et évolutifs ».

Les députés ont adopté dans la foulée un article visant à créer, pour les personnes handicapées et leurs aidants, une « plateforme officielle d’information, d’orientation et d’accompagnement ».

Certains députés, sans remettre en cause la nécessité de maîtriser ce « mercenariat de l’intérim », se sont inquiétés des conséquences sur certains hôpitaux manquant de personnel permanent.

