Le Parlement monténégrin se réunit pour approuver le nouveau gouvernement

Environ un tiers des 620.000 habitants du Monténégro - indépendant depuis 2006 - se déclarent Serbes et nombre d’entre-eux sont toujours opposés à la séparation d’avec la Serbie.

Après l’annonce des premiers résultats du scrutin lors de la soirée électorale, Zdravko Krivokapic était allé dans une église célébrer sa victoire avec le chef du SPC au Monténégro, l’archevêque Amfilohije, décédé deux mois plus tard des suites de Covid-19.

Le changement de cette loi, qui ouvrait la voie à une prise de contrôle par l’Etat des centaines d’églises et de monastères gérés par la SPC, figure dans le programme du nouveau gouvernement. La SPC, dont le siège est à Belgrade, est dominante au Monténégro.

Tout comme le futur chef du gouvernement, certains des candidats aux ministères sont proches de l’Eglise orthodoxe serbe (SPC). Le futur ministre de la Justice était très engagé dans un bras de fer entre la SPC et le gouvernement sortant à propos d’une loi controversée sur la liberté de religion, adoptée fin 2019.

Les discussions au Parlement sont programmées sur trois jours et le vote ne devrait pas intervenir avant vendredi.

Avec plus de 500 décès du Covid-19, le Monténégro figure parmi les dix pays d’Europe ayant le taux de mortalité le plus élevé par rapport au nombre d’habitants, selon un décompte de l’AFP.

« La situation dans les finances publiques est grave, l’administration est pléthorique et inefficace, la situation épidémiologique provoquée par la pandémie de Covid-19 échappe à tout contrôle (...) », a dit ce professeur d’université de 62 ans dans son discours prononcé devant les élus.

