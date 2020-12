Les Autrichiens sur les pistes à Noël malgré la polémique européenne

Le couvre-feu, établi entre 20h et 6h, sera également levé, de même que l’interdiction des contacts en dehors du foyer familial.

Librairies, bibliothèques, galeries et musées vont également être à nouveau autorisés à accueillir du public, mais les salles de spectacle devront encore patienter.

Le dirigeant conservateur a par ailleurs annoncé un assouplissement progressif des restrictions drastiques, mises en place depuis mi-novembre, dans le but d’endiguer la forte hausse des infections. Les magasins, ainsi que les écoles et les collèges vont ainsi rouvrir la semaine prochaines, tandis que les lycées vont continuer l’enseignement à distance.

Toutefois, les hôtels, les bars et les restaurants ne vont rouvrir que le 7 janvier, ce qui va de facto limiter l’affluence de touristes étrangers sur les pistes.

Le gouvernement va autoriser les Autrichiens à rechausser leurs skis « pendant les vacances » dès le 24 décembre, même si la France et l’Allemagne militent pour une fermeture des remontées mécaniques afin d’éviter une recrudescence des contaminations au coronavirus.

